Dit was beleid

De leukste minister

Femke Wiersma (BBB) Wat ze nou allemaal gepresteerd heeft is een groot vraagteken. Maar maakt dat echt uit? Haar aller, aller, allerbelangrijkste taak in het Kabinet-Schoof was zorgen dat de veestapel niet zou worden gehalveerd. En ziet: nog gelukt ook! Bovendien drinkt niemand in Vak K zijn of haar thee zoals Femke Wiersma. Proficiat, daarmee werd ze tijdens de Schoof-jaren het leukste paard van stal.

De dapperste minister

Ruben Brekelmans (VVD) Hij heeft het geluk dat Gijs Tuinman staatssecretaris is en volgens de strikte regels niet mag worden meegenomen in deze rangschikking. Toch: weinigen kwamen zo dicht bij oorlog als deze MinDef. Het liefst zou hij Poetin eigenhandig de nek omdraaien, alleen lukte het hem in zijn Brekeleontische tochten nooit Moskou te bereiken. Trouwens ook een groot Buitenhof-traveler. Vanaf volgende week mag hij zijn kruit in de Tweede Kamer verschieten als fractievoorzitter van de VVD.

De krachtdadigste minister

David van Weel (VVD) Niemand krijgt de vervelendste Syriërs weg, maar David van Weel wel. Althans, dat zegt hij. Hij was minister van justitie, van veiligheid, van asiel, van migratie, van koninkrijksrelaties en zelfs van buitenlandse zaken. Gelukkig zien we hem gewoon terug in het kabinet-Jetten, dan gaan we eens even een grote Syriër-telling houden.

De domste minister

Gouke Moes (BBB) Ja Gouke is een leuke vent maar je moet hem geen minister maken. Heeft heel veel verstand van draaien, keren, liegen, nog eens draaien, roteren, cirkelen, tollen, spinnen, kenteren et cetera, maar dat kan soms heel erg dom uitpakken.

De populairste minister

De NSC-minister

Caspar Veldkamp (NSC) Wat was dit een sukkel zeg. Jeetje wat een minkukel. Een faalhaas eersteklas. Jezusmina wat een niksnut. Piet Piraat is er een modelkapitein bij. Bizarre strepentrekker. Wat een drol. Wat een uilskuiken ook. Poeh wat was-ie slecht. En hij kon helemaal niks. Blies het demissionaire kabinet op. Zelfinzicht: nul. Maar geen slecht woord hoor over Cakspoor Veldkamp.

De beste minister

Marjolein Faber (PVV) Ja dan toch nog eentje van vóór De Val. We kunnen niet om haar heen. Het strengste asielbeleid ooit, lintjesgate, 'ik ben beleid', stempelmachine, niemand heeft Marjolein Faber nog weten te overtreffen na haar vertrek, daarom leek het ons wel zo eerlijk de beste minister uit dit kabinet, misschien wel de beste minister ooit, een lintje te geven voor wetenschappelijk bewezen diensten. Ze is de beste van Den Haag, van Amsterdam, van Rotterdam, van Moddergat, van heel Nederland, Europa en alles daaromheen. Deze hulde klopt.

De 'we zullen hem/haar missen'-minister

Robert Tieman (VVD) De man die de strijd aanging met fatbikes. Dat alleen maakt hem een onverbeterlijke legend. Barry Madlener had de ballen niet maar Robert Tieman mooi wel. Het ga je goed T-Man.

De 'wie?'-minister

Eugène Heinen (BBB) [Nog opzoeken wie dit is, cv checken, foto kiezen en kijken of hij überhaupt wel minister was, red.]

De gezelligste minister

Thierry Aartsen (VVD) Het woord gezelligheid staat in koeienletters op het lijf geschreven van deze smulpaap. Voor zover wij zijn ingelicht heeft hij niks bereikt, maar wat was het gezellig met Thierry zeg (ligt nu zijn carnavalsroes nog uit te slapen). Wat zegt u? Hij was geen minister maar staatssecretaris? Weer zo een! Nou dan was de gezelligste minister Eddy van Hijum.

Eervolle vermelding

Frank Rijkaart (BBB) Reden: naam

TOP 3 GeenStijl Ranking de Stars van Schoof I