Toch wel opvallend binnenlands glaasje water terwijl de rest van de wereld even naar een andere geopolitieke storm kijkt. Minister Veldkamp heeft een brief aan de Europese Commissie (en het AD) geschreven waarin hij de verlenging van een partnerprogramma tussen Israël en de Europese Unie "blokkeert". De suggestie dat Nederland op zijn eentje die verlenging ("Voor verlenging van dit programma is Europese unanimiteit - en dus ook Nederlandse steun - vereist.") blokkeert is natuurlijk een beetje mal in een Unie waar ook erkende Israëlhaters Spanje en Ierland lid van zijn, maar dat er een reactie komt nu het Israëlische oorlogskabinet kiest voor een lijn die een stuk verder gaat dan het terugbrengen van de gijzelaars is ook weer niet zo gek. AD: "De situatie in de Gazastrook verslechtert snel, het is dramatisch, catastrofaal. De Israëlische blokkade van humanitaire hulp druist in tegen het oorlogsrecht”, meldt Veldkamp in een toelichting aan deze krant. „Intussen kondigt het oorlogskabinet een herbezetting van de Gazastrook aan. Alles opgeteld is dat reden voor een streep in het zand." Die streep gaat dan weer te ver voor Geertje Wilders, die het liefst had gezien dat minister Veldkamp een tripje van Verenigde Naties-medewerkers naar het Land van Laaf had geblokkeerd, dan ben je pas echt een sterke minister namelijk. Zo even opzoeken wie er eigenlijk de fractievoorzitter van de grootste coalitiepartner is en een motie van wantrouwen tegen een zwakke minister in kan dienen.