Op TwitterX is een filmpje opgedoken van iemand die wat vindt van het "erkennen" van de Palestijnse Staat door Ierland, Spanje en Noorwegen. De erkenning zal op 28 mei officieel zijn. Uiteraard zijn ze in Israël piswoest en halen ze ambassadeurs terug, en in Gaza deelt Hamas horlepiepdansend snoepjes uit. Volgens Kysia Hekster (NOS) gaat ook België later dit jaar de Palestijnse staat erkennen. Indien ja, dan willen we nieuwe zuiderburen.