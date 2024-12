Alleen hele kleine, trieste, drammerige types jammeren over kunst die ze niet bevalt, en zien deze kunst nog het liefst verdwijnen ook. Stelregel: wees voor deze mensen op uw hoede, en geef ze sowieso nooit hun zin. Klinkt eenvoudig, maar de praktijk blijkt andermaal weerbarstig.

Nu buigt weer een of ander Belgisch filmfestival (Cinemamed), dat zelf een film had geselecteerd over trans personen die Gaza ontvluchten om in Tel Aviv lid te worden van Queers for Palestine een vrij bestaan op te bouwen. Hartstikke fijn voor ze, klinkt als een waardevolle en tamelijk progressieve film, maar niet volgens de lokale Pallienisten, die vreesden dat de vertoning van deze docu zou leiden tot 'de pinkwashing van Israël en het genocidale koloniale verhaal'. Ze kondigden demonstraties aan en kregen hun zin: de vertoning ging niet door.

Het is een koud, objectief feit dat Tel Aviv voor trans personen een aanzienlijk tolerantere plek is dan welke uithoek van Gaza dan ook. Dan mag Netanyahu nog zo'n autoritaire lulwammes zijn, dat heeft er niets-nada-noppes mee te maken. Wie vreest dat de waarheid als propaganda wordt ingezet, heeft niet helemaal begrepen wat propaganda is.

Het goede nieuws: op het IDFA draaide-ie gewoon wel.