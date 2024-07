Dit is niet normaal

Er was eens een persfotograaf die een Pallie-demonstratie in Leiden bezocht. Vlak voor de persfotograaf liep een man die 'Israël' riep naar de demonstranten. Die raken vervolgens helemaal over hun theewater; een held (foto hieronder, even glimlachen knul, je staat op GeenStijl) schopt hem vanachter in de rug. Gelukkig komt er een agent aangesneld die meteen ingrijpt de zojuist geschopte man een standje geeft. Dan is er nog een trut met een megafoon die hem begint te jennen, en natuurlijk komt er een bezorgde demonstrant verhaal halen die de persfotograaf voor 'Jood' uitmaakt.

Even later valt iemand de persfotograaf in gebrekkig Nederlands lastig - voor welk channel werk je eigenlijk, informeert hij. De politie doet dan wederom: niks.

Weer even later verschijnt dezelfde agent in beeld die de geschopte man een standje gaf. Ditmaal doet hij wel iets, namelijk: de persfotograaf vertellen dat hij zijn werk niet mag doen.

Politiebiker die was aangesproken door kerel die geen "kaartje" van me kreeg, vond het wel een goed plan om me te controleren omdat ik beeld maakte van een demonstratie terwijl ik niet van de organisatie was. https://t.co/pvvjRi4xAB pic.twitter.com/Lyp6d8e89b — Bob van Keulen (@BobHGL) July 20, 2024