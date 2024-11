WAT WILLEN WE: minder CO2 uitstoot eindelijk een reünie van The Smiths zsm weer af van die irritante doppen die vastzitten aan de fles waardoor het elke keer weer zo'n gehannes is om 'm dicht te draaien Özcan Akyol weer de gevangenis in wereldvrede! WANNEER WILLEN WE HET: zodra de wapenbeurs in Ahoy begint! Wie zwijgt stemt toe, stilte is geweld, er zijn geen onschuldige omstanders, U BENT MEDEPLIGTIG!

De muurblommen van XR hebben weer een cause om zich aan te verbinden, ditmaal iets met oorlog en wapens en genocide. Het AD is present en dat levert kostelijke beelden op (na de break).

Vanavond treedt Bløf overigens op in Ahoy. Voor zover bekend zijn er nog geen demonstraties aangekondigd maar tijd zat HET KAN NOG lezen jullie mee XR?!