Het is u misschien al eens opgevallen bij voetbalwedstrijden van Celtic, of bij rugbywedstrijden van Ierland: dat er zeg maar best wel een beetje boelveel Palestijnse vlaggetjes te zien zijn. Mooi toch, die solidariteit, van een land dat neutraal bleef in de Tweede Wereldoorlog, een periode die lokaal beter bekend ook wel bekendstaat als "The Emergency". Maar wat betekent dat nu in de praktijk voor het beleid van de regering?

Nou, dit dus: afgelopen juli stuurde de Ierse president Michael Higgins een briefje aan zijn Iraanse evenknie om hem enerzijds te feliciteren met zijn verkiezing en hem anderzijds te condoleren met de abrupt afgebroken helikoptervlucht van zijn voorganger Raisi en diens minister van Buitenlandse Zaken. Dat stond gewoon te lezen op de website van de Ierse regering (hier nog in cache), en die link werd ook gedeeld (in een later verwijderde tweet) door de Iraanse ambassade in Ierland. En nu zegt de Ierse president doodleuk in een persconferentie dat het de schuld van de Israëlische ambassade is dat de brief circuleert.

Alsof de Israëlische geheime dienst zo weinig succesvolle operaties uitvoert, dat je er een paar bij moet verzinnen. Jammer dat er in inmiddels een taboe (?, red.) op Godwins bestaat, anders hadden we er nog wel een paar geweten voor die katholieke gluiperd van een Higgins. Met dit soort lidstaten begrijp je ineens een stuk beter waarom de Belg (België is trouwens een beetje het reserve-Ierland qua onverholen antisemitisme) Charles Michel namens de EU ook al "uiterst onhandige" condoleances aan Iran overbracht. Gelukkig hebben we de NAVO nog.