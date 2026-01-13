VOLKSHUISVESTING EN RUIMTELIJKE ORDENING: Makelaar Bob van Kijken Zonder Kopen. Niet de meest originele keuze voor ons zakenkabinet, maar de nood is hoog. Als Nederland iets nodig heeft, dan is het volkshuisvesting. De jokers die het tot nu hebben geprobeerd hebben er niks van gebakken en Bob van Kijken Zonder Kopen is de enige normale makelaar die wij ooit hebben gezien, en bovendien de enige normale tv-persoonlijkheid die wij ooit hebben gezien. Uniek talent.

JUSTITIE EN VEILIGHEID: Rico Verhoeven. Is natuurlijk een hele domme jongen, maar dat durft u hem (waarschijnlijk) niet in zijn gezicht te zeggen. Weet veel van veiligheid, maar weinig van justitie en dat is precies wat dit land nodig heeft.

BUITENLANDSE ZAKEN: Eloise van Oranje. Heeft wat van de wereld gezien, kan omgaan met moderne media, steekt haar mening niet onder stoelen of banken, is bovendien een keer zesde geworden bij een fotowedstrijd voor Bekende Nederlanders, dan moet je echt wel wat kunnen.

BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES: John Leerdam. We hebben al veel te lang niet meer om John Leerdam kunnen lachen, terwijl lachen om John Leerdam een van de allerleukste dingen is om te doen als je de politiek volgt. Als John Leerdam minister wordt dan weten we tenminste zeker dat er iets voor de mensen wordt gedaan, zij het dan alleen de mensen die John Leerdam kent, en John Leerdam zelf.

INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT: Angela de Jong. Je mag het eigenlijk niet zeggen, want je wordt meteen voor gek verklaard en gecanceld door de goegemeente van weldenkende mensen, maar wij willen toch graag pleiten voor Angela de Jong op Infrastructuur en Waterstaat. Dan staat u nog steeds iedere dag in de file en storten onze dijken nog steeds langzaam in elkaar, maar dan weten op ze het ministerie tenminste eindelijk eens wat er leeft onder de gewone bevolking, en dat is ook wat waard.

ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP: Eric Scherder. Eric Scherder is de vervelendste persoon van Nederland, en daarom de ideale kandidaat voor het vervelendste ministerie van Nederland. De Engelsen hebben de uitdrukking "a dumb person's idea of a smart person", wij hebben, dankzij DWDD, Eric Scherder. Lijkt ons heerlijk als die de hele dag leraren gaat pesten, of uitleggen dat ze niet genoeg ommetjes hebben gemaakt en dat ze daarom hun werk niet meer aankunnen. Enige nadeel: hij is waarschijnlijk van D66.

FINANCIËN: Yvonne Coldeweijer. Staat nu al weten wij niet hoe lang onder contract bij John de Mol zonder ook maar één poot uit te steken. Als ze zulke deals voor Nederland eruit weet te steken tijdens de Eurotoppen, dan kunnen wij tenminste een keertje lekker met vakantie.

LANDBOUW, VISSERIJ, VOEDSELZEKERHEID EN NATUUR: Soundous el Ahmadi. De huidige bewindspersoon op dit ministerie is bekend geworden dankzij Boer Zoekt Vrouw en dat is natuurlijk helemaal geen goede voorbereiding op zo'n beleidsterrein, dat immers ook visserij, voedselzekerheid en natuur omvat. Daarom moet je hier iemand hebben die bekend is geworden door zo vaak bij zo veel televisieprogramma's in beeld te verschijnen dat niemand meer weet hoe we ooit van haar af gaan komen. Soundous dus.

SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID: Eddy van Hijum. Hahahahaha nee natuurlijk niet. Grapje. Eddy van Hijum moet oprotten uit de politiek en nooit meer terugkomen. En zet op dit ministerie dan maar René Froger neer ofzo, dat is minder erg dan Eddy van Hijum.

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT: Frank Lammers. Noem ons lui, maar op dit ministerie hebben we het liefst een dikkerdje. Dit land heeft namelijk al meer dan genoeg volksgezondheid en meer dan genoeg sport, het is tijd voor wat meer welzijn. En ook altijd handig om een minister te hebben die weet wanneer de worstenbroodjes in de aanbieding zijn.

ECONOMISCHE ZAKEN: Arie Boomsma. Kan helemaal niks, lijkt desalniettemin bakken met geld binnen te halen. Is bovendien net zo'n fan van gebakken lucht verkopen als die ASML-knakker dus waarschijnlijk kunnen die twee het uitstekend vinden samen.

BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSHULP: Sywert van Lienden. Als er iemand een scherp oog heeft voor buitenlandse handeltjes, dan is het Sywert wel natuurlijk. Kun je ook beter inside the tent pissing out hebben, dan andersom.