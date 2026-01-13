Tom besloot in Den Haag de stemming even te peilen rond het aanstaande kabinet van slechts DRIE PARTIJEN en 66 zetels in de Tweede Kamer. De stemming bleek: verdeeld. Is het passeren van JA21 nou een MIDDELVINGER naar de kiezer en hoelang gaan de drie musketiers van D66, CDA en VVD het überhaupt volhouden? Als we dat aan Geert Wilders vragen zijn de antwoorden daarop "ja" en "zo kort mogelijk". De PVV verklaart de nog niet van start gegane coalitie, weinig verrassend, nu al de oorlog. JA21 zit nog vooral in de 'jammer'-fase en noemt het resultaat een "wankel zandkasteel" (taalkunstenares toch, die Annabel), BBB-voorvrouw Kerrolain van der Plas gaat zelf zover dat ze al een HOUDBAARHEIDSDATUM durft te noemen om al dan niet uw geld op te zetten. Powercouple Jetten en Bontenbal vinden dat dus allemaal CYNISME en dat is precies waar ze zo'n hekel aan hebben. Robbie lijkt vooral blij dat hij kapitein mag worden zonder met de fascisten in zee te hoeven en Henri heeft zoiets van jongens laten we blij zijn met elkaar, laten we zeggen Nederland kan het weer, die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek het midden heeft gewonnen dus het midden is wat u krijgt. Nou, bedankt dan he?