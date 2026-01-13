GSTV - Een wankel zandkasteel in het StamCafé
Kabinet Jetten nu al vol enthousiasme ontvangen
Tom besloot in Den Haag de stemming even te peilen rond het aanstaande kabinet van slechts DRIE PARTIJEN en 66 zetels in de Tweede Kamer. De stemming bleek: verdeeld. Is het passeren van JA21 nou een MIDDELVINGER naar de kiezer en hoelang gaan de drie musketiers van D66, CDA en VVD het überhaupt volhouden? Als we dat aan Geert Wilders vragen zijn de antwoorden daarop "ja" en "zo kort mogelijk". De PVV verklaart de nog niet van start gegane coalitie, weinig verrassend, nu al de oorlog. JA21 zit nog vooral in de 'jammer'-fase en noemt het resultaat een "wankel zandkasteel" (taalkunstenares toch, die Annabel), BBB-voorvrouw Kerrolain van der Plas gaat zelf zover dat ze al een HOUDBAARHEIDSDATUM durft te noemen om al dan niet uw geld op te zetten. Powercouple Jetten en Bontenbal vinden dat dus allemaal CYNISME en dat is precies waar ze zo'n hekel aan hebben. Robbie lijkt vooral blij dat hij kapitein mag worden zonder met de fascisten in zee te hoeven en Henri heeft zoiets van jongens laten we blij zijn met elkaar,
laten we zeggen Nederland kan het weer, die VOC-mentaliteit, over grenzen heen kijken, dynamiek het midden heeft gewonnen dus het midden is wat u krijgt. Nou, bedankt dan he?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Een lekker gekke huwelijksceremonie in het StamCafé
Nu al de rechterlijke uitspraak van het jaar
GIAN VAN VEEN NAAR FINALE WK DARTS
Gian, die kan er wat van! (feest in het stamcafé)
Stille nacht in het StamCafé
De nacht voor kerstmis
Het beste kerstliedje ooit in het Stamcafé
Zoals Hitler ons snelwegen bracht, zo brengt kerst ons liedjes
Formatiebacchanaal op De Zwaluwenberg. 'Fijne sfeer', 'borrelen' en 'vloertje gelegd'
Wat hebben ze het heerlijk samen
LIVE. De Grote Sybrand Buma Impasse Show
En Gaston wat zijn de prijzen?