Daar is ie dan. De nieuwe wand in de ontvangsthal van OCW in plaats van de oude witte mannen

Hè hè

Nou. Daar was dan al dat gedoe over. Wat een schitterende kunst mensen, in de ontvangsthal van het ministerie van Onderwijs. Veel mooier dan al die oude witte mannen. En trouwens. Die oude witte mannen zijn nog steeds zichtbaar. Kijk maar! Na de breek.

Goed kijken

Kijk!

Een foto van een muur! Op de muur! Schitterend. Daar kan geen postmoderne conceptueel kunstenaar tegenop.

Tags: wand, ocw, gouke moes
@Ronaldo | 07-12-25 | 17:00 | 216 reacties

Reaguursels

