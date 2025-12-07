Daar is ie dan. De nieuwe wand in de ontvangsthal van OCW in plaats van de oude witte mannen
Hè hè
Nou. Daar was dan al dat gedoe over. Wat een schitterende kunst mensen, in de ontvangsthal van het ministerie van Onderwijs. Veel mooier dan al die oude witte mannen. En trouwens. Die oude witte mannen zijn nog steeds zichtbaar. Kijk maar! Na de breek.
Goed kijken
Kijk!
Een foto van een muur! Op de muur! Schitterend. Daar kan geen postmoderne conceptueel kunstenaar tegenop.
Tags: wand, ocw, gouke moes
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Ronaldo | 18-11-25 | 20:00 | 184 reacties
GELEKT. Ministerie OCW haalt portretten oude witte ex-bewindspersonen weg in kader van 'Programma tegen Discriminatie en Racisme'
Zon gaat weer schijnen op het ministerie van OCW
@Ronaldo | 17-10-25 | 09:35 | 355 reacties
Radboud-Palliewap Harry Pettit DOET AANGIFTE tegen minister Moes (en prijst Yahya Sinwar)
Dit is geen kwestie voor de minister van Onderwijs maar voor de minister van Asiel en Migratie
@Ronaldo | 27-09-22 | 14:00 | 0 reacties
NIKS AAN DE HAND. Minister liet klokkenluider NPO babbelen met vriendin Shula Rijxman
Vriendschappen, erg belangrijk!
@Spartacus | 18-07-22 | 13:37 | 0 reacties
Ministerie OCW start eerste onderzoek ooit naar diversiteit in film en tv
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en WOKE!!!!!! zul je bedoelen (!)
@Pritt Stift | 03-12-18 | 15:26 | 0 reacties
Filmpje. Martin Bosma MediaDebat Power Rant
Mediawoordvoerder PVV laat weer geen NPO-spaan heel op jaarlijkse bijltjesdag