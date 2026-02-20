Het VRIJHEIDSEFFECT. Plannen coalitie extra slecht voor koopkracht lage inkomens
Huh wat een rechts kabinet?
Lang, lang geleden, zeg maar voor de Oorlog (de cultuuroorlog), betekende Links minder geld voor hoge inkomens en Rechts juist minder geld voor lage inkomens en WE ZIJN TERUG. De meeste huishoudens gaan er door de plannen in Aan de slag namelijk een tikkie op achteruit maar voor de mensen met de laagste inkomens is dat tikkie net een beetje harder. Of zoals dat in CPB's heet: "In de eerste twee inkomenskwintielen is er veel spreiding, met name door huishoudens met een groter negatief koopkrachteffect." Een van de dingen waar mensen met een laag inkomen naast de denivellerende belastingverhoging extra veel last van hebben is de stijging van het eigen risico, bekend van de halvering die niet doorging. De cijfertjes en plaatjes van het CPB laten bovendien zien dat het nieuwe kabinet het geld vooral wil halen in de zogeheten Box 1 belasting. Dat is natuurlijk walgelijk en discriminerend en de hele wereld lacht ons uit en waarom is de journalistiek hier nou zo stil over nou??? Enfin. Je zou haast denken dat Nederland voor rechts beleid heeft gestemd. Nu nog kijken hoe dat met immigratie werkt.
COMPLETE CPB-Analyse van het akkoord: Hierrrr
Willen jullie meer of minder armoede?
TIJD VOOR VERZET TEGEN BOX 1 BELASTING
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Feynman en/of Feiten – Nieuwe box3 treft arbeidersklasse
Waar is de Nederlandse droom?
Bassiehof – Dit is geen CPB-grafiek maar een populistische leugen van Peter Wennink
Pikant want hij is toezichthouder van Klaas Dijkhoff’s club VON
Waarom we straks allemaal bibberend in het donker zitten met koud eten. In één alinea
Maar in het Stamcafé is het altijd knus en warm
Boomers Raad van State slopen belasting box 3
Graag dit, maar dan voor inkomstenbelasting
FIJNE REGEERPROGRAMMA DAG IEDEREEN
*iedereen, die het viert
Bassiehof – PVV, VVD, NSC en BBB slopen Holland Casino
Ambtenaren waarschuwden al