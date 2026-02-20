achtergrond

Het VRIJHEIDSEFFECT. Plannen coalitie extra slecht voor koopkracht lage inkomens

Huh wat een rechts kabinet?

tabel cpb met boxplot koopkracht

Lang, lang geleden, zeg maar voor de Oorlog (de cultuuroorlog), betekende Links minder geld voor hoge inkomens en Rechts juist minder geld voor lage inkomens en WE ZIJN TERUG. De meeste huishoudens gaan er door de plannen in Aan de slag namelijk een tikkie op achteruit maar voor de mensen met de laagste inkomens is dat tikkie net een beetje harder. Of zoals dat in CPB's heet: "In de eerste twee inkomenskwintielen is er veel spreiding, met name door huishoudens met een groter negatief koopkrachteffect." Een van de dingen waar mensen met een laag inkomen naast de denivellerende belastingverhoging extra veel last van hebben is de stijging van het eigen risico, bekend van de halvering die niet doorging. De cijfertjes en plaatjes van het CPB laten bovendien zien dat het nieuwe kabinet het geld vooral wil halen in de zogeheten Box 1 belasting. Dat is natuurlijk walgelijk en discriminerend en de hele wereld lacht ons uit en waarom is de journalistiek hier nou zo stil over nou??? Enfin. Je zou haast denken dat Nederland voor rechts beleid heeft gestemd. Nu nog kijken hoe dat met immigratie werkt. 
Tags: cpb, belasting, koopkracht
@Ronaldo | 20-02-26 | 11:50 | 288 reacties

