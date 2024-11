Als Trump in januari 2025 president van Amerika wordt gaan we allemaal naar de ratsmodee. Maar! Er is ook goed nieuws. Het CPB heeft namelijk even uit zitten rekenen wat de importheffingen van Trump gaan betekenen voor Overijssel en de Rest van Nederland en wat blijkt? "De Nederlandse import en export zal met slechts zo’n 1% dalen. De daling in sommige bedrijfstakken in de maakindustrie is groter. Nederlandse dienstverleners profiteren juist van de hogere Amerikaanse invoertarieven voor goederen." Blijkt die Oranje Man gewoon een aanwinst voor de Oranje Economie! America second! Netherlands service sector first! Hup Trump hup! Ho eh wacht. "De eerder deze week gedane uitspraken van Trump over extra handelstarieven voor Canada, Mexico en China, zijn in het onderzoek niet meegenomen." Verdorie. Zit Overijssel toch weer in onzekerheid.