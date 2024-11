Je weet natuurlijk nooit hoe heet de soep gegeten moet worden, of-ie zomaar wat roept en of hij het echt meent maar Amerika is weer in rep en roer wegens Donald Trump: "Op 20 januari, als een van mijn eerste vele uitvoerende bevelen, zal ik alle benodigde documenten ondertekenen om ALLE producten uit Mexico en Canada die naar de Verenigde Staten komen, met die belachelijke open grenzen, met 25% te belasten." Trump klaagt: "Duizenden mensen komen via Mexico en Canada naar binnen, ze zorgen ervoor dat problemen met misdaad en drugs nog nooit zo groot zijn geweest." Ook dreigt-ie met een 10% importheffing op alle Chinese producten. De heffingen blijven actief 'until such time as Drugs, in particular Fentanyl, and all Illegal Aliens stop this Invasion of our Country!'. Andere landen second en America first leidt mogelijk tot inflatie, instorten van de handel en allerlei ander gezeik. Maar ja. MURICA FOK YEAH!