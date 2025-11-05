achtergrond

'Halvering eigen risico zorg voorlopig van tafel'

MEVROUW KAN NIET WACHTEN MEVROUW HEEFT NU DAT GELD NODIG

De zon zou weer gaan schijnen, er was ooit iets met asielbeleid en het eigen risico in de zorg zou worden afgeschaft. Nou ja niet afgeschaft, maar gehalveerd. En, niet meteen gehalveerd, maar in 2027. Maar ook dat gaat niet meer door. "Het plan om het eigen risico in de zorgverzekering vanaf 2027 meer dan te halveren naar 165 euro is voorlopig van tafel. Ingewijden melden aan De Telegraaf dat het voorstel onvoldoende politieke steun geniet, waardoor de ministerraad heeft besloten het plan op de lange baan te schuiven. Door de politieke verhoudingen na de verkiezingen, lijkt de kans klein dat het eigen risico nog wordt verlaagd." Gefeliciteerd. De bonentellers aan de Basisweg winnen. Straks niet zeiken als er extra heffingen komen op bier, peuken, friet, lachen en ademen. Op naar een brave nieuwe wereld.

Tags: eigen risico, halveren, oh nee toch niet
@Ronaldo | 05-11-25 | 19:45 | 212 reacties

