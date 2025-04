There is no such thing as a free afschaffen van het eigen risico

Ja sorry voor de gare kop maar dat is toch echt de conclusie van dit staaltje neoliberaal excelsheetframing in de T. van de PVV-maatregel die misschien wel de meeste invloed gaat hebben op de levens van PVV-stemmers: het meer dan halveren van het eigen risico in de zorg (waar mevrouw kennelijk prima op kan wachten tot 2027). Voor de 60% (!) van Nederland die veel zorg gebruikt die onder het eigen risico valt, betekent dit namelijk dat ze er financieel juist op vooruitgaan. "Zo gaan Nederlanders die hun eigen risico opmaken en zorgtoeslag ontvangen er 115 euro op vooruit in 2027. De Nederlanders die geen zorgtoeslag krijgen gaan er 51 euro op vooruit." Uiteraard kost het verlagen van het eigen risico geld, en uiteraard wordt dat geld betaald door mensen die juist geen eigen risico betalen. Zij gaan er 199 euro per jaar op achteruit, als ze wel zorgtoeslag krijgen daalt dat bedrag tot gemiddeld 135 euro per jaar. En dat is dus precies de bedoeling van deze maatregel.