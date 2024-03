Allemaal opgelet! Vanaf vandaag wordt u door uw overheid nog harder kaalgeplukt en richting armoede getrapt dan eerder al het geval was. De nieuwe nog torenhogere verkeersboetes dan torenhoog gelden vanaf NU. OM boos Raad van State boos ambtenaren Yesildingesdinges boos maar we doen het toch lekker puh. We zijn echt niet tegen een strafje uitdelen bij overtredingen, en zelfs vóór het keihard aanpakken + auto in de versnipperaar gooien van recidivisten en alcomobilisten, maar VIERHONDERDENTWINTIG EURO voor een tikje op de navi als je over een lege snelweg puft: extreem krankzinnig. 420 euro is voor Dilan Yesilgöz misschien een paar uurtjes op de reet liggen tijdens weer een reces, maar voor normale Nederlanders is dat serieus geld. Gelukkig stijgen de lonen evenredig mee met al die shit die we moeten betalen van de overheid, o nee toch niet.