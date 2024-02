Wij waren al ontevreden over het met tien procent verhogen van alle verkeersboetes. Het Openbaar Ministerie was al ontevreden over het met tien procent verhogen van alle verkeersboetes. De Raad van State was al ontevreden over het met tien procent verhogen van alle verkeersboetes. En nu blijkt dat zelfs Yesilgöz' eigen ambtenaren ontevreden zijn over haar riante ruk aan de uiers van de melkkoe die de automobilist is. Ondanks een aangenomen Kamermotie die eist dat met boetes geen ministeriële begrotingstekorten worden gedicht en een zelf besteld onderzoek dat concludeert dat de balans in ons boetebeleid volledig zoek is, gooide minister Yesilgöz voor 2024 nog eens tien procent op alle verkeersboetes nadat die een jaar eerder ook al met 8,7 procent stegen. "Heel erg onhandig dit zeg" en "nogal ongelukkig" vist de NRC uit WOO-documenten vol interne communicatie en dan weet u wel hoe de ambtelijke vlag erbij hangt. Haar medewerkers zien het boetesysteem al compleet ontsporen en dan komt Yesilgöz nog even wat extra muntjes op het spoor leggen. En het einde is nog niet in zicht, want nu de tekorten aanhouden worden nieuwe verhogingen niet uitgesloten. Dat de boete voor foutparkeren inmiddels hoger is dan die voor mishandeling boeit onze demissionaire minister helemaal niets. Yesilgöz heeft het financiële gaspedaal vol ingetrapt en stopt voor helemaal niemand.