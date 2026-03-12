Nu LIVE in Den Haag het debat over de oorlog in het Midden-Oosten - heeft allemaal te maken met de Amerikaans-Israëlische aanval op Iran (Liveblog hier). Dat begon hartstikke (on)gezellig: namens Iran kreeg Stephan van Baarle het woord om te blèren over 'de internationale as van het zionisme en imperialisme' (geen interrupties, iedereen geloofde het verder wel), daarna mocht Sarah Dobbe (SP) hetzelfde doen als Van Baarle (maar met minder knoflooksaus) en toen kwam Jesse Klaver (GroenLinks). En dat was voor Geert Wilders het moment om in te grijpen: "De mensen in Iran staan niet te demonstreren tégen de acties van de Amerikanen en de Israeli's, maar steunen die acties. En u, wat is uw antwoord tegen al die Iraniërs die zeggen, steun dit? U spreekt als de ayatollahs." Nou ja, dit wordt vast een mooi geknipt filmpje. LIVE DEBAT na de klik!