Zo. Het verkiezingsprogramma van D66 gelezen, en het met veel bombarie aangekondigde 10 Steden Plan stelt geen ene moer voor. Het kan niet. Het woord IJstad komt in het hele D66-verkiezingsprogramma niet eens voor, en die TIEN STEDEN krijgen maar een paar alinea's. Dat is alles. Geen visie, geen uitgewerkte plannen, geen duidelijkheid. Alleen maar vaag consultancy-gelul waar niemand in kan wonen. Het worden ook geen 10 NIEUWE STEDEN, maar bestaande steden waar mega-wijken tegenaan gekwakt worden. Niks nieuws. Doen we al jaren in Nederland. Kijk maar.