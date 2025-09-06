10 Steden Plan D66 = een natte scheet
IJstad. Wij halen hem weg.
Zo. Het verkiezingsprogramma van D66 gelezen, en het met veel bombarie aangekondigde 10 Steden Plan stelt geen ene moer voor. Het kan niet. Het woord IJstad komt in het hele D66-verkiezingsprogramma niet eens voor, en die TIEN STEDEN krijgen maar een paar alinea's. Dat is alles. Geen visie, geen uitgewerkte plannen, geen duidelijkheid. Alleen maar vaag consultancy-gelul waar niemand in kan wonen. Het worden ook geen 10 NIEUWE STEDEN, maar bestaande steden waar mega-wijken tegenaan gekwakt worden. Niks nieuws. Doen we al jaren in Nederland. Kijk maar.
Ook geen duidelijke kaarten van Nederland waar die "10 Nieuwe Steden" dan zouden moeten komen. Ja, eentje. IJstad, naast Almere. Lekker 60.000 woningen plempen in Natura2000-gebied. Iemand Johan Vollenbroek al gehoord? Wakker Dier? Milieudefensie? XR? Of Natuurmonumenten? Of de werkgroep Blankvoorn & Roofblei (dat zijn vissen - red) IJmeer?
Sowieso gaat dat hele IJstad niet door, want op die beoogde plek in het IJmeer liggen enorme zuigerputten, waar hoogwaardig beton- en metselzand gewonnen wordt, voor de bouw van... nieuwe steden. Terug naar de tekentafel, stelletje D66-flapdrollen.
Trap er niet in
Stel je voor: 10 nieuwe steden. Groot, groen en bereikbaar.— D66 (@D66) September 5, 2025
Het kan wél. pic.twitter.com/2iWClL2mta
