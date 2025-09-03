Nederland! Maak kennis met IJstad. Een stad in het IJmeer voor 60.000 woningen, met een 130-snelweg en spoorlijn naar Diemen-Zuid. Inderdaad, het IJmeer, dus niet IJSSELMEER, Algemeen Dagblad. Van D66 mag Nederland nog voller dan overvol, en alle ellende lawaai viezigheid overlast uitpuilende vuilnisbakken worden gecompenseerd door de Marker Wadden wat groter te maken zodat ze kunnen zeggen: KIJK NATUUR! Geintje gaat 20 miljard euro kosten, en als we daar het Binnenhof Verbouwing Model op loslaten wordt dat ongeveer 100 miljard. Afbeelding via website D66, en het is gewoon een whatsapp image lol. Enfin, geniet nog maar even van het uitzicht, DURGERDAM!