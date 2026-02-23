achtergrond

FOTOMOMENT: Schoof geeft Jetten de HAMER om Nederland te slopen

Welkom in het Land van Jetten

Premier Jetten met een joekel in zijn hand

dick schoof geeft rob jetten een hamer

Hoera: het kabinet is beëdigd, de foto's gemaakt en Rob Jetten is onze jongste Bluesky-premier ooit. O u wilt het nog niet geloven? Nou, geloof wen er maar aan. Oud-premier Schoof heeft de HAMER, waarmee door Faber cum suis hard getimmerd is aan de wederopbouw van Nederland, op het Ministerie van Algemene Zaken overgedragen aan premier Jetten, zodat die vlug kan beginnen met het kapot mokeren van ons land. Daarmee kan hij eindelijk flikken wat Hans van Mierlo, Jan Terlouw, Laurens Jan Brinkhorst, Els Borst, Thom de Graaf, Alexander Pechtold en Sigrid Kaag (haha) nooit gelukt is. D66 rules mensen, de regenboogvlag zal fier achter de Nederlandse wapperen, de onderdanen mogen buigen of bukken, Rutte bijt zijn appel stuk in Brussel, Schoof druipt af langs de Hofvijver en Schermerhoorn, Beel, Drees, De Quay, Marijnen, Cals, Zijlstra, De Jong, Biesheuvel, Den Uyl, Van Agt, Lubbers, Kok en Balkenende zien hun levenswerk binnenkort op Jettiaanse wijze vernietigd worden. De sloop begint: it's Rob Arnoldus Adrianus Jetten world, we just live in it.

Dit noemt men ook wel 'een Schoofje'

@Dorbeck | 23-02-26 | 18:00

