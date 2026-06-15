Ingewikkelde kwestie, die minimumleeftijd voor sociale media. Enerzijds willen Eric Scherder en allemaal andere mensen die ergens voor doorgeleerd hebben maar niet per se hiervoor heel graag een verbod, anderzijds heb je ook allemaal alcoholisten met fatbikes en twee slaapkamers en zes kinderen die het niet zien zitten. Enerzijds wemelt het op het internet van de geradicaliseerde gekken en losgeslagen pedo's, anderzijds is het ook weer een tikje betuttelend om kinderen toegang tot de gemeenschap van geradicaliseerde gekken en losgeslagen pedo's te ontzeggen. Enerzijds is het natuurlijk goed als ze niet de hele tijd over een scherm gebogen zitten, anderzijds is de kans reëel dat ze dan de hele tijd tegen je gaan jengelen terwijl je net lekker over een scherm gebogen zit. Hoe dan ook, het Kabinet-Jetten vindt dit heel belangrijk, en dus gaat dat verbod er komen ook zoekt men in Brussel steun voor een Europabrede aanpak. Ondertussen laat aan de andere van de Noordzee iemand die niets kan zien dat het wel kan. Interessant!