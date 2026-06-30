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Rob Jetten: 'Geweldig om te zien hoe sport verbroedert, hoe de overgrote meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap hun verdiende winst op positieve wijze viert'

Heeft Rob Jetten (Dhimmi66) zitten slapen of is hij blind of is hij kwaadaardig of wat is het

Rob Jetten: "Geweldig om te zien hoe sport verbroedert. Hoe Nederlandse fans van links naar rechts harten veroverden met de gigantische Oranje fanwalks. Hoe de overgrote meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap hun verdiende winst op positieve wijze viert."

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Tags: rob jetten, marokko, schilderswijk
@Mosterd | 30-06-26 | 14:02 | 301 reacties

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