Rob Jetten: 'Geweldig om te zien hoe sport verbroedert, hoe de overgrote meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap hun verdiende winst op positieve wijze viert'
Heeft Rob Jetten (Dhimmi66) zitten slapen of is hij blind of is hij kwaadaardig of wat is het
Rob Jetten: "Geweldig om te zien hoe sport verbroedert. Hoe Nederlandse fans van links naar rechts harten veroverden met de gigantische Oranje fanwalks. Hoe de overgrote meerderheid van de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap hun verdiende winst op positieve wijze viert."
Hoe de
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BREAKING VANUIT #DENHAAG. Motoragenten vol aangevallen in de #Schilderswijk. Ze wilde scooter stilzetten. Motoragenten moesten vluchten voor eigen veiligheid. Kijk even de hele video. Reltuig probeerde mij ook te intimideren tijdens filmen. #NedMarok pic.twitter.com/fBbnT5VbcN— Owen (@_owenobrien_) June 30, 2026
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