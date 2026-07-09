Wie deed dit het best?
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"Drammer"
"Donder"
"Teflon"
"Skater"
Bonusfoto van de tankcommandant
Tags: rob jetten, werkbezoek, straaljager
Reaguursels
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