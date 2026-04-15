De politie heeft vanochtend een tweede (!) verdachte (!) aangehouden voor het in de fik zetten van een 69-jarige (!) gehandicapte (!) man in een scootmobiel (!) in Utrecht (!). "De politie startte direct een groot onderzoek naar de identiteit van de bij het incident betrokken personen. Daarbij werden beschikbare camerabeelden opgevraagd en die informatie werd gedeeld onder de dienstdoende agenten. Mede dankzij die beelden én getuigen van het incident kon de politie dinsdagavond om 18.15 uur een 37-jarige verdachte aanhouden. De man is ingesloten voor verhoor. Uit het verdere onderzoek bleek dat bij het incident nog een tweede verdachte was betrokken. Deze verdachte kon woensdagochtend om 09.00 uur in Utrecht worden aangehouden. Beide verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Vermoedelijk kenden betrokkenen elkaar, waarbij mogelijk sprake is van een onderling conflict. Nader onderzoek moet dat uiteraard uitwijzen." Djiezes.