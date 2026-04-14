Bizar nieuws du jour uit Utrecht. Bij het winkelcentrum op het Smaragdplein (4,1 ster op Google, laatste review "Opzich prima maar voelt altijd een beetje onveilig en duister aan") is een gehandicapte man "door één of meerdere mensen in brand gestoken". In brand gestoken. "Omstanders boden snel eerste hulp door de man, die vanwege een beperking in de scootmobiel zat, met een brandblusser te koelen." Het slachtoffer, een bekend in het winkelcentrum en cliënt bij het Leger des Heils, is met brandwonden naar het ziekenhuis. Doodziek.

Update 19:05 - Slachtoffer is een man zonder benen die in zijn elektrische rolstoel bedelde voor de Plus. De bedrijfsleider: "We stuurden hem weg, maar kort daarna kwam een onbekende man aanlopen met een brandende folder achter zijn rug. Daardoor vloog de kleding van de man én de scootmobiel in brand. Een omstander trok hem meteen van zijn scootmobiel af en trachtte het vuur te doven door hem op z’n rug te leggen. De dader rende daarna weg."

Update 20:10 - "E__r gaat inmiddels wel een duidelijk fotootje van de dader rond op apps van winkeliers, ogenschijnlijk een man van in de 30 of 40." Altijd weer die mannen van in de 30 of 40