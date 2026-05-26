Ferrari, de rode snelheidsduivel, Enzo's paradepaardje, de nationale trots van Italië, het summum van alles wat met auto's, elegantie en gevoel te maken heeft, is hard uit de bocht gevlogen en heeft zichzelf doodverklaard. De iconische bolidebouwer laat een volledig elektrische auto los uit de stal in Maranello, een schuldige plek, en die ziet er simpelweg uit als een veredelde Prius. Goed, de batterij heeft 1.050 pk, maar met een steigerend paard en de sportbakken van weleer heeft het helemaal niets meer te maken. En dan heet dat ding ook nog eens op z'n allerpathetischshhht 'Luce' (Licht). Het enige goede aan het spotje is dat er geen Pavarotti onder is gekwakt, zo eerloos zijn nog net niet. Voor 550.000 euro kunt u dus voor lul rijden in een Ferrari, want na de Dino, de Roma, de F40, de 250 GTO, de Testarossa, de Portofino, de 458 Italia en de Enzo is er nu de Luce. Alles moet kapot. RIP Ferrari.

Update - Ferrari's aandelenkoers keldert met 6,3% sinds onthulling.