achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Ferrari gestopt met Ferrari's bouwen

Mamma mia wat een drama

Ferrari, de rode snelheidsduivel, Enzo's paradepaardje, de nationale trots van Italië, het summum van alles wat met auto's, elegantie en gevoel te maken heeft, is hard uit de bocht gevlogen en heeft zichzelf doodverklaard. De iconische bolidebouwer laat een volledig elektrische auto los uit de stal in Maranello, een schuldige plek, en die ziet er simpelweg uit als een veredelde Prius. Goed, de batterij heeft 1.050 pk, maar met een steigerend paard en de sportbakken van weleer heeft het helemaal niets meer te maken. En dan heet dat ding ook nog eens op z'n allerpathetischshhht 'Luce' (Licht). Het enige goede aan het spotje is dat er geen Pavarotti onder is gekwakt, zo eerloos zijn nog net niet. Voor 550.000 euro kunt u dus voor lul rijden in een Ferrari, want na de Dino, de Roma, de F40, de 250 GTO, de Testarossa, de Portofino, de 458 Italia en de Enzo is er nu de Luce. Alles moet kapot. RIP Ferrari.

Update - Ferrari's aandelenkoers keldert met 6,3% sinds onthulling.

't Is een keuze!

Dit gaat je niet lukken met die batterij

Oordeel van een kenner

Wat zullen ze zich schamen

Dit soort slechte memes lok je uit hè

Tags: Ferrari, Luce, elektrisch
@Dorbeck | 26-05-26 | 10:59 | 170 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.