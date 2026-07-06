Oh ja, oorlog in Iran. Die was er, toen gooide Trump de handdoek en inmiddels zijn de onderhandelingen over een definitieve vredesdeal met het regime in volle gang. Hoog tijd dus voor ons parlement om zich te buigen over de scenario's bij regime change met Sjah-kroonprins Reza Pahlavi. Ok of die onderhandelingen in Zwitserland enige kans van slagen hebben is de grote vraag en het schieten kan ook zo weer beginnen, maar ook dan is Pahlavi op geen enkel moment, ondanks zijn eigen aandringen en dat van de Pahlavi-fans onder de Iraanse diaspora, een figuur van grote betekenis geweest in het conflict. De Iraniërs zijn verdeeld en dat is logisch, de man is nooit in Iran geweest en de Sjah maakte het land in de jaren voor de islamitische revolutie ook niet bepaald gezelliger. Trump zei kort na het begin van de oorlog over Pahlavi enkel dat het best een aardige gozer is, maar dat er bij regime change waarschijnlijk beter gekeken kan worden naar een leider die niet hoeft te worden ingevlogen. En dan was er nog dat gerucht dat Pahlavi achter de schermen steevast 'the loser prince' genoemd zou worden in het Witte Huis. Niet fraai allemaal. Toch wil de Tweede Kamer van zijne koninklijke neusheid horen wat hij precies van plan is, in het geval dat de grote regime change er toch nog komt. Plannen heeft-ie wel, zo kwam hij op de proppen met een commissie (met Afshin Elian) die na de val van het regime de eerste stappen moet gaan zetten in het onderzoeken en berechten van de misdaden van de Mullahs. Uitleg over dit en meer dus in het RONDETAFELGESPREK over Iran. Kijk0n.

INSTANT UPDATE - Toch niet kijk0n, gesprek met Pahlavi is BESLOTEN. Rondetafelgesprek tot nu toe bestond uit Iraniërs die Pahlavi gematigd tot heel stom vinden en technische problemen.