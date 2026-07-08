We onderbreken het feest in het StamCafé voor militair geweld van een andere orde: Amerika heeft nieuwe, 'krachtige' aanvallen uitgevoerd op Iran. De aanvallen zijn volgens CENTCOM een reactie op de Iraanse aanvallen op drie commerciële schepen die door de Straat van Hormuz voeren. "Iran’s demonstrated aggression was unwarranted, dangerous, and a clear violation of the ceasefire", oftewel: "De door Iran getoonde agressie was ongegrond, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren." Op beelden op internet is te zien dat er fik is in Bandar Abbas. Ook waren er explosies te horen in Sirik. En die andere explosie ziet u binnenkort weer op de teller bij de pomp, als u 'm volgooit.

Update 00:50 - Deze aanvallen zouden volgens een 'official' vier tot vijf keer groter zijn dan de aanvallen van tien dagen geleden, aldus Barak Ravid van Axios

Update 00:56 - En hier een (ongeverifieerd) lijstje van plekken die aangevallen zouden zijn: marinefaciliteiten, een luchtmachtbasis, een haven. Specifieke doelwitten: luchtafweer, kustbewakingssystemen, luchtdoelraketten, lanceerinstallaties voor raketten, lanceerinstallaties voor drones, havenfaciliteiten

Update 01:03 - Iran boos. Houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor hun reactie. Dat zal waarschijnlijk zijn het hervatten van aanvallen op Amerikaanse bases in de regio

Update 01:20 - De aanvallen worden omschreven als 'straf, niet als proportioneel' en zijn mogelijk nog niet afgelopen vannacht. Iraanse wraakaanvallen in de regio worden 'de komende uren en dagen' verwacht

Update 01:33 - En hoewel Iran de schuld van het 'schenden' van het verdrag rond het staakt-het-vuren bij de VS legt, wijst de VS naar Iran: "Deze reactie is een direct gevolg van de internationale terroristische aanslagen die Iran heeft gepleegd op onschuldige schepen die door de Straat van Hormuz voeren. De Iraniërs kennen de consequenties van hun absurde acties, maar toch kiezen ze ervoor om deze aanvallen uit te voeren." Ping pong ping pong