De Wall Street Journal schrijft dat Trump afgelopen dagen heeft overwogen de oorlog tegen Iran op de schaal van weleer voort te zetten, maar uiteindelijk toch koos voor de voortgang van onderhandelingen: "President Trump heeft een terugkeer naar een totale oorlog met Iran overwogen en heeft de afgelopen dagen meerdere gesprekken gevoerd met minister van Defensie Pete Hegseth en de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, generaal Dan Caine, over nieuwe aanvallen. Hij heeft echter besloten om voorlopig bij diplomatieke gesprekken te blijven, aldus Amerikaanse functionarissen die bekend zijn met de besprekingen. De gesprekken gingen over de vraag of de VS de onderhandelingen moesten staken en grootschalige aanvallen op Iran moesten hervatten, aldus de functionarissen. Sommigen van hen beschrijven deze stap als "de klus afmaken". Hoewel er nog geen definitief besluit is genomen, heeft Trump zijn medewerkers verteld dat hij gelooft dat een nieuwe reeks grootschalige aanvallen de diplomatie zou kunnen ondermijnen en de kansen van Washington om het Iraanse nucleaire programma uiteindelijk te ontmantelen zou kunnen schaden."

Wat die onderhandelingen tussen Amerika en Iran betreft zit het ongeveer als volgt. Trumps mannen Kushner en Witkoff zijn nog steeds in Qatar en vergaderden daar gisteren met de Qatarese en Pakistaanse delegaties. En vandaag is de Iraanse delegatie er om te vergaderen met Qatar. CNN schrijft daarover dat volgens de Iraanse MinBuz "de besprekingen van vandaag tussen Iran en Qatar zullen gaan over de uitvoering van het akkoord van Teheran met de VS, evenals over de bevroren tegoeden van het land." Nou we hebben het maar te geloven!

Wij gaan maar weer eens live en naar Zuid-Libanon turen.