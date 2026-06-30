Trumpiaanse toestand weer op de marktplaats van ideeën over een Iraans kernwapen. Trump zegt al dagen dat er vandaag in Qatar een ontmoeting plaats zou vinden tussen zijn topdelegatie en Iran, en dat Iran die bovendien zelf aangevraagd zou hebben. Volgens Trump zijn z'n boys Kushner en Witkoff al onderweg, maar ondertussen ontkent Iran nog steeds dat er deze week een ontmoeting plaats zal vinden, laat staan vandaag al. Trump is er laconiek onder overigens, en zegt dat de eventuele ontmoeting "wel of niet belangrijk kan zijn, we zien het wel."

In ander nieuws maakt Iran zich klaar voor de - enigszins vertraagde - begrafenis van wijlen opperleider ayatollah Khamenei aanstaande 9 juli, en daarbij ligt de nadruk vooral even op het voorkomen van mass casaulty events door menigten die elkaar vertrappen, zoals in 1989 en 2020 ook gebeurde tijdens de begrafenissen van ayatollah Khomenei en commandant Soleimani.

In weer ander nieuws vanaf de semi-Iraanse grens met Noord-Israël laat de Israëlische MinDef Katz weten dat Israël "geen territoriale ambities in Libanon heeft", maar dat het ondertussen geen millimeter van Zuid-Libanon prijs zal geven totdat Hezbollah volledig ontwapend is. Kortom, een los eindje in het Amerikaans-Iraanse principeakkoord. Wij gaan weer live!

Update 10:27 - Er voeren afgelopen weekend 108 commerciële makkers door Hormuz.