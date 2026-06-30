Liveblog oorlog. Trump: 'Amerikaanse en Iraanse delegaties vandaag bijeen in Doha', Iran ONTKENT
Moeite met datumprikkers in Liveblog 168. Liveblog 167 las u hier
.@POTUS on Iran: "The meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out... It's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon — and they're not going to have a nuclear weapon." pic.twitter.com/EJO2IbGZty— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 29, 2026
Trumpiaanse toestand weer op de marktplaats van ideeën over een Iraans kernwapen. Trump zegt al dagen dat er vandaag in Qatar een ontmoeting plaats zou vinden tussen zijn topdelegatie en Iran, en dat Iran die bovendien zelf aangevraagd zou hebben. Volgens Trump zijn z'n boys Kushner en Witkoff al onderweg, maar ondertussen ontkent Iran nog steeds dat er deze week een ontmoeting plaats zal vinden, laat staan vandaag al. Trump is er laconiek onder overigens, en zegt dat de eventuele ontmoeting "wel of niet belangrijk kan zijn, we zien het wel."
In ander nieuws maakt Iran zich klaar voor de - enigszins vertraagde - begrafenis van wijlen opperleider ayatollah Khamenei aanstaande 9 juli, en daarbij ligt de nadruk vooral even op het voorkomen van mass casaulty events door menigten die elkaar vertrappen, zoals in 1989 en 2020 ook gebeurde tijdens de begrafenissen van ayatollah Khomenei en commandant Soleimani.
In weer ander nieuws vanaf de semi-Iraanse grens met Noord-Israël laat de Israëlische MinDef Katz weten dat Israël "geen territoriale ambities in Libanon heeft", maar dat het ondertussen geen millimeter van Zuid-Libanon prijs zal geven totdat Hezbollah volledig ontwapend is. Kortom, een los eindje in het Amerikaans-Iraanse principeakkoord. Wij gaan weer live!
Update 10:27 - Er voeren afgelopen weekend 108 commerciële makkers door Hormuz.
Iran ontkent
The US and Iran are sending conflicting signals over planned talks in Doha.— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 30, 2026
US President Trump says officials will meet in Qatar, but Tehran denies any direct high-level negotiations are scheduled, saying only technical discussions on implementing the ceasefire are planned. pic.twitter.com/zwjfwv4bTK
CENTCOM COMMANDER in Libanon!
During an ongoing trip to the Middle East, Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander, engaged senior civilian and military leaders in Israel and Lebanon. While in Lebanon, Cooper and his staff met with President Joseph Aoun and Lebanese Armed Forces Commanding General Rodolphe Haykal.… pic.twitter.com/9KRSJyNJIR— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 29, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Liveblog oorlog. Iran en VS staken aanvallen, delegaties 'ontmoeten elkaar morgen in Qatar'
Wereldvrede voor vierde keer deze maand uitgebroken in Liveblog 167. Liveblog 166 las u hier
Liveblog oorlog. Amerika slaat weer terug, Iran valt Bahrein en Koeweit aan, staakt-het-vuren op losse schroeven
Liveblog 166, niet te verwarren met 165, die las u hier
LIVEBLOG. Code Rood DAG TWEE
Nog steeds: warm
Liveblog oorlog. IAEA na Iraanse ontkenning: 'we gaan nucleaire faciliteiten wél binnenkort inspecteren', Trump hekelt Senaat-stemming
Onverwacht toch spannende uitspraken door het Internationaal Atoomagentschap in Liveblog 162. Liveblog 161 las u hier
Liveblog oorlog. Iran kondigt vier THEMATAFELS aan voor verdere onderhandeling, Israël bezorgd om Iraanse positie Libanon na deal
We zijn gek op thema's en gek op tafels in Liveblog 161. Liveblog 160 las u hier
Liveblog oorlog. JD Vance aangekomen in Zwitserland, Hezbollah en Israël blijven vechten
Nummer 159, waar het gisteren nog nummer 158 was