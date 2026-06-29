In dit huis voeren we oorlog in het WEEKEND en niet als een stel dieren doordeweeks als de beurs open is. Gisteren was het over en weer nog mot, viel Iran commerciële schepen aan en reageerde CENTCOM met luchtaanvallen op tien Iraanse militaire doelwitten. Maar, eind goed al goed zolang de voorraad strekt. Axios schrijft: "De VS en Iran zijn overeengekomen te stoppen met elkaar aan te vallen, aldus een hoge Amerikaanse functionaris; de twee partijen zijn van plan elkaar dinsdag in de Qatarese hoofdstad te ontmoeten om hun geschil over de Straat van Hormuz te beslechten. (...) De besprekingen van dinsdag over het Iraanse nucleaire programma zouden oorspronkelijk in Zwitserland plaatsvinden, aldus een bron die op de hoogte is van het overleg. Door de escalatie zijn ze naar een andere locatie verplaatst en is de aandacht verschoven naar de Straat van Hormuz."

Meemaken is wat we het gaan. Ondertussen blijft het uiteraard ook onstuimig in Zuid-Libanon, waar gisteren een IDF-soldaat gedood werd en 1 IDF-soldaat gewond raakte tijdens een vuurgevecht met Hezbollah. De IDF meldde dat de verantwoordelijke Hezbollah-schutter daarna door grondtroepen is uitgeschakeld.

Zoals onderstaand te zien is viel het aantal schepen door Hormuz de afgelopen 24 uur nogal tegen, omdat rederijen en bemanningen geen mentaliteit hebben, en mogelijk ook omdat Iran weer schepen aanviel en Amerika hierop reageerde met luchtaanvallen. Maar vandaag is het vrede dus wie weet wat de komende 24 uur brengt! Wij gaan weer eens live.

Update 09:19 - In ander, maar aangrenzend nieuws zeggen de Taliban dat er 36 Afghaanse burgers gedood en 163 verwond zijn door Pakistaanse luchtaanvallen.