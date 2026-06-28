Liveblog oorlog. Amerika slaat weer terug, Iran valt Bahrein en Koeweit aan, staakt-het-vuren op losse schroeven
Liveblog 166, niet te verwarren met 165, die las u hier
U.S. Navy and Air Force fighter jets conducted strikes tonight on 10 Iranian military targets at multiple locations in and near the Strait of Hormuz for Iran's drone attack on M/T Kiku. pic.twitter.com/Z0TLZRqmF6— U.S. Central Command (@CENTCOM) June 28, 2026
Ja jongens het is precies tien dagen geleden dat de Verenigde Staten en Iran een akkoord ondertekenden dat voor enige rust zou moeten zorgen en vrede dichtbij zou moeten brengen, maar vooralsnog voor weinig rust heeft gezorgd en vrede niet dichtbij heeft gebracht. Opvallend, want we hebben hier wel te maken met de vredespresident, die ook nog eens alles weet van akkoorden. De afgelopen 48 uur gaat het steeds mis in de Straat van Hormuz, bekend van open zijn, totdat de Amerikanen op hun roemruchte excursie gingen. De islamitische republiek Iran misdraagt zich daar; Amerika doet vervolgens wat terug (en valt tien doelen aan), waarna het regime per drone Amerikaanse doelen in Bahrein en Koeweit aanvalt (niet altijd even succesvol). Volgens de Revolutionaire Garde werden daarbij acht installaties vernietigd. Nou, dan moet je net Trump hebben, die
sluit alsnog op ingenieuze wijze een akkoord reageert op niet mis te verstane wijze militair verbluft iedereen met zijn strategisch vermogen dreigt op Truth Social dat als het zo doorgaat hij toch echt een keer gaat ingrijpen. Hou me tegen! Afijn, iedereen boos op iedereen want voorwaarden staakt-het-vuren geschonden, en hoewel enig gerommel hoort bij een staakt-het-vuren is het toch de vraag hoe lang dit nog een daadwerkelijk staakt-het-vuren blijft.
Ondertussen ook interessante ontwikkelingen in Irak, waar een bont gezelschap aan politici, topambtenaren en zakenlui met groot krachtsvertoon werd gearresteerd. Het zou gaan om onder andere een minister, parlementsleden enzovoorts. Volgens eerste geruchten gaat het om Iran-gezinde types; helemaal uit te sluiten is dat nog niet, maar het heeft er alle schijn van dat het een eerder beloofde anticorruptie-campagne betreft, waarbij alle kanten van het politieke spectrum een rekening gepresenteerd krijgen.
Dan, het echt belangrijke nieuws: Iran is vannacht uitgeschakeld van het WK voetbal.
Nou, lang verhaal kort, we gaan live.
Update 11:20 - Ondertussen meldt de IDF dat er 'gewoon' weer wat Hamas-commandantjes zijn uitgeschakeld.
Older footage of the raid in Baghdad todaypic.twitter.com/XKUEiYjcxw— Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) June 28, 2026
At least 15 individuals have been arrested in Baghdad, including a government minister, senior advisers, department directors, and members of parliament. pic.twitter.com/iIcCuMDQBs— World Source News (@Worldsource24) June 28, 2026
Promises made, promises kept
He might have opened Pandora’s Box.— Former Congresswoman Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@FmrRepMTG) June 28, 2026
I’m praying this ends.
We said no more foreign wars. pic.twitter.com/ddVoZL2xN4
Ogen op de bal
Ondertussen, elders
🔥BREAKING: Following repeated Hezbollah attacks and ceasefire violations, the IDF eliminated several RPG-armed Hezbollah terrorists and destroyed a rocket launcher in the Nabatieh area of southern Lebanon.— Israel War Room (@IsraelWarRoom) June 28, 2026
According to the IDF, the terrorists and launcher posed an immediate… pic.twitter.com/qNvcpi54tS
A top commander in Hamas's naval police, along with two other operatives in the terror group, were killed in an Israeli strike in the central Gaza Strip over the weekend, the IDF announces.— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 28, 2026
The IDF says the naval police "operates under Hamas's military wing and advances and… pic.twitter.com/15Il6uAQha
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