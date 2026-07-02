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Liveblog oorlog. Gesprekken in Qatar niet rampzalig verlopen, Iran weigert atoomagentschap toegang te verlenen tot 'gebombardeerde of beschadigde locaties'

Liveblog nummer 170, niet te verwarren met nummer 169, die las u hier

Beschadigd zijn we allemaal, maar gebombardeerd niet, dat voorrecht is voorbehouden aan onder andere enkele voor het Iraanse atoomprogramma belangrijke plekken. Hoe gehavend die plekken zijn is onduidelijk en blijft dat voorlopig ook, want in weerwil van Amerikaanse wensen weigert het regime bij monde van Ghalibaf inspecteurs toegang te verlenen. "Op dit moment hebben zij alleen in twee gevallen het recht op toegang: de kerncentrale van Bushehr en de onderzoeksreactor in Teheran. De toegang is uitsluitend tot deze twee locaties beperkt, en daar houden wij ons aan." Gelukkig verliepen gesprekken tussen onderhandelaars van beide landen onder leiding van Qatar en Pakistan hoopgevend niet rampzalig, dus er zijn aanknopingspunten, maar er zijn ook, en laten we daar vooral niet kinderachtig over doen, opknopingspunten.

In Iran zijn ze ondertussen druk bezig met de naderende begrafenis van Khamenei senior, waarbij ook Afghanen van harte welkom zijn. Overigens roept eerder genoemde Ghalibaf daartoe ook nog op tot 'bloederige vergelding', en een andere hooggeplaatste knakker kondigt aan dat er heus nog wel wraak aan komt voor de beste man. Het blijft, kortom, nog wel even onrustig in het Midden-Oosten, en de wereld daaromheen.

Tags: liveblog, oorlog, iran
@Schots, scheef | 02-07-26 | 10:33 | 53 reacties

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