Ja, in tegenstelling tot Trump lijken die knakkers van de Islamitische Republiek Iran wel degelijk regime change na te streven, meer specifiek iemand anders als leider van de vrije wereld dan The Donald. Dat is bijna een aangename constante in deze totale shitshow, want eerlijk is eerlijk, die mensen willen de president van Amerika altijd dood hebben, wie het ook is, wanneer het ook is, waarom het ook is. Trump zelf wil overigens liever niet dood, en kondigt op Truth Social maatregelen aan als Iran toch een poging waagt.

Ondertussen is het staakt-het-vuren definitief voorbij, maar zou het regime liefst wel met de Verenigde Staten willen blijven onderhandelen, terwijl het er sterk op lijkt dat het ondertussen getroffen nucleaire installaties aan het wederopbouwen is, maar wel tegen Amerika zegt dat de aanvallen op commerciële schepen in de Straat van Hormuz eerder deze week het werk waren van doorgeslagen hard-liners. Met andere woorden: het is een puinzooi, iedereen liegt en bedriegt, maar gelukkig heeft Iran straks echt nooit meer kernwapens en ligt een vredesakkoord nu echt in het verschiet. Mooi werk!