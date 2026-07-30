Alsof het nog niet vanaf moment 1 genoegzaam bekend was, wordt het nu wel heel erg op de neus voor u uitgespeld door een proponent van misschien wel de meest meedogenloze koloniale speler van de afgelopen vier eeuwen, namelijk het niet door het christendom gehinderde Ottomaanse Rijk. 'Dekoloniseren' en elke variant op dat woord is gewoon ordinaire codetaal voor 'koloniseren', specifiek door dat verbond tussen gay race communism en de islam, in Frankrijk bekend als islamo-gauchisme, in Engeland geperfectioneerd door die meest verachtelijke partij van heel Europa: The Green Party.

Maar goed, knappe bovenstaande speech door Erdogans dochter 'dr.'

Esra Albayrak. Want werkelijke ELK modewoord- en idee uit het intersectionele arsenaal komt langs met de onmiskenbare agressie van een veroveringsleer, verhuld door het intrinsiek vrouwelijk taalregister van modern links discours.