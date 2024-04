Rutte is vandaag in Istanboel, maar niet namens de regering, niet met de Rijksvoorlichtingsdienst en niet met het regeringsvliegtuig - hij kocht gewoon een kaartje voor een lijnvlucht. Wel wordt hij begeleid door de Nederlandse ambassadeur. Rutte heeft op dit moment steun van 28 van de 32 NAVO-landen voor zijn kandidatuur als nieuwe Secretaris-Generaal.

Bronnen melden aan de NOS dat Rutte met alle vier resterende landen "in gesprek is over zijn invulling van het NAVO-leiderschap". Roemenië heeft een eigen 'kandidaat', Hongarije zegt Rutte (nog) niet te steunen omdat Rutte zo homoseksueel deed over Hongarijes lhbti-wetgeving, Slowakije 'twijfelt' nog en Turkije moet vandaag dus even ge-wined and dined worden op de bazaar.

Clingendaels Turkenkenner Nienke van Heukelingen over Erdogan: "Hij ziet zijn moment om garanties af te dwingen op onderwerpen die voor Turkije belangrijk zijn. Zoals hij dat ook deed met de toetreding van Finland en Zweden. (...) In feite gaat Rutte op sollicitatiegesprek bij Erdogan (...). Ruttes kaarten liggen goed, maar beklonken is het zeker nog niet (...). We hebben in het verleden vaker gezien dat Erdogan op het laatste moment toch van koers verandert."

We zien de persco rond 16:30 tegemoet. En als Turkije als een na grootste NAVO-krijgsmacht over de brug is dan zullen die drie Oostblokkers ook wel snel inbinden, verwachten we.