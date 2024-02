De zaak was in november al beklonken. De Amerikanen, Britten en Fransen steunden hem al en zelfs de Duitsers verkiezen Mark boven Ursula (want zij wil een tweede termijn als voorzitter Europese Commissie). 21 van de 31 lidstaten willen Rutte, en gisteren sprak Joseph Robinette Biden Jr. volgens een Amerikaanse official voor het eerst persoonlijke steun voor Rutte uit.

Kortom, hét uitgelezen moment voor *checks notes* ROEMENIË om tegen dit huwelijk in bezwaar te gaan. Bloomberg berichtte gisteren als eerst: "Romania has notified other NATO members that it plans to nominate its president as a candidate for the defense alliance’s secretary general, according to European officials. The nomination of President Klaus Iohannis will complicate other allies’ efforts to install outgoing Dutch Prime Minister Mark Rutte as the next chief of the North Atlantic Treaty Organization."

Voelt toch een beetje alsof je meest problematische oom op de familie-bbq na z'n vierde Chouffje kenbaar maakt dat het tijd wordt dat de familie zijn groei erkent en het vakantiehuisje in Gerlos in zijn beheer op zijn naam gezet wordt.

Sorry hoor maar Roemenië hangt aan elkaar van mensenhandel en (webcam)prostitutie en is om die reden jaren de thuisbasis van die verachtelijke, gefragmenteerde sociopaat Andrew Tate en Joey Lampton.

Klaus, sit this one out.