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LOL Erdogan: 'Onze geschiedenis kent geen kolonialisme, genocide, of onderdrukking, alleen rechtvaardigheid en compassie'

Can't stay mad at him

De Hoogleraar segementeerde logica die nooit mis. En hij zegt het echt, ook het Turkse Daily Sabah vertaalt het als volgt: "Er is in onze geschiedenis geen sprake van genocide, bloedbaden, onderdrukking of kolonialisme. In onze glorieuze geschiedenis van duizenden jaren zijn er slechts rechtvaardigheid en mededogen geweest. We hebben de onderdrukten altijd de helpende hand toegestoken, ongeacht hun religie, etniciteit of identiteit." Nja kijk weet je als hij het zegt dan zal het wel.

Compassie!

Tags: Erdogan, Ottomaanse Rijk, Turkije
@Spartacus | 01-07-26 | 17:05 | 210 reacties

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