Fijn zeg

Zegt u 3 op Reis, dan zeggen wij: leuk programma, jammer van dat krankzinnig primitieve en latent racistische taalgebruik altijd. Gelukkig zijn ze op de redactie ook niet in 2014 blijven hangen maar maken ze nu eindelijk de stap naar de moderne tijd, met een lijst vanaf nu verboten woorden. Omdat dit voor alle betrokkenen - mensen die reisprogramma's maken, mensen die naar reisprogramma's kijken - zo'n belangrijk onderwerp is, doen wij nog even een krietiese tegenlees, om latere ongelukken te voorkomen.

Bon. Overigens, niet vervelend bedoeld verder, maar nog veel minder onschuldig: de hele wereld over vliegen. Dat weten jullie zelf natuurlijk ook best, duurzaamheid is nota bene een speerpunt van de omroep, maar toch.

Heel mooi, niets is tijdens een vakantie zo vervelend als het gevoel je tussen ander volk dan gewoonlijk te bevinden. Op zich een reden om in Frankrijk te kamperen tussen de Hollandse malloten met zonnehoedjes en melkwitte poten, maar het kan dus ook anders, door in taal het onderscheid tussen de twee groepen volledig weg te gommen. Mooi en goed, want aan het eind van de dag zijn we, en knoop dat toch vooral in je oren, allemaal mensen. Alleen: wat doen we met daklozen? Die kan je met de beste wil van de wereld geen inwoners noemen. Vraag: geldt dit ook voor Mensen Die Al Wonen Op De Plek Van Bezoeking, of mogen zij gewoon mopperen over pesttoeristen?

Wacht eens. Zeggen jullie nou dat jullie expats uit Afrika of of Azië immigrant of arbeidsmigrant noemen? Wat ontzettend dom en racistisch zeg. Wat bezielt jullie? Nou enerzijds goed dat jullie het boetekleed aantrekken, racisme moet bestreden worden, beter laat dan nooit. Laatste zin lijkt nog niet helemaal af. Laten we geen onderscheid maken tussen mensen die ervoor kiezen om in een ander land te wonen of te werken en wat? Tosti-ijzers, kolibries, schaapherders, fans van D4vd? Mogen moderne slaven eigenlijk wel een aparte categorie, of willen we dat ook liever niet benoemd hebben?

Waarheid als een koe. Wel is er een groep landen waar mensen relatief graag uit vertrekken, en een groep landen waar ze dan relatief graag naartoe gaan (en geef ze eens ongelijk). Hoe duiden we dit?

Wacht, sorry, wat? Hebben jullie nou serieus tegen een oud vrouwtje uit Marajá do Sena verteld dat ze in een hutje of een krot woont? Wat is er mis met jullie?

Voortreffelijk. Wij willen voorstellen jullie slag mensen - de reislustigen - vanaf nu met één tuinhamer per gezelschap uit te rusten. Mocht een deelnemer zich abusievelijk verspreken en zeggen dat hij het het oude centrum van het rustieke dorpje wil ontdekken, dan kan een ander deze hamer trekken en hem meteen vol tegen de knieschijf slaan. Eén, twee, drie, vier, vijf. Ga jij maar even het ziekenhuis ontdekken, fascistoïde imbeciel.

Eens, terwijl Volendammers bij uitstek een stam zijn, om over Buitenveldert nog maar te zwijgen (of bijvoorbeeld Amsterdam Nieuw-West, maar laten we dit vooral niet ongemakkelijk maken). Het moge duidelijk zijn: iedereen die het vanaf nu waagt om Mona Keijzer stamhoofd te noemen wordt stante pede gefusilleerd door willekeurige volgelingen Volendammers.

Ook Europeanen die het gore lef hebben om de wereld vanuit Europa te bezien worden gefusilleerd door door oranje beschilderde krijgers van Mona Keijzer.