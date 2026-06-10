Weet u wat het is? Het is een kaalslag, vinden wij. Als wij ergens via de social media kanalen van de KNMI geïnformeerd worden over noodweer en/of gevaarlijk weer en/of een heel klein beetje wind, dan weten we in 90 procent van de gevallen, dat er een provinciale code aan zit te komen. Het voelt een beetje als thuiskomen, samen met je hele provincie gewaarschuwd worden voor HAGELSTENEN ZO GROOT ALS GOLFBALLEN. Dat hebben we nu niet, we gaan werken met wat meteorologen ‘polygonen’ noemen: cirkels rondom een gebied die het lokale weer aangeven, zegt het KNMI. Het is heel algemeen, we vinden het er niet gezelliger op worden, laten we het zo zeggen. Je wordt gewaarschuwd, dat wel, maar dat is dan ook echt het enige. Je mist op een gegeven moment toch je eigenheid en je herkenbaarheid, als je niet per provincie wordt gewaarschuwd, dan ben je een beetje met je Code Oranje aan het rommelen, wij vinden het eigenlijk helemaal niks, de sjeu is er een beetje van af. Dat vinden wij al heel lang, in deze maatschappij.