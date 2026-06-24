Sodeknetters, sodeju en meer van zulks. Het is al een week best wel een beetje warm in ons koude landje en vandaag is het in zo'n mate menens dat het KNMI vanaf nu CODE ORANJE uitroept in alle provincies behalve in het noorden. Dit allemaal nog bovenop het al langer geldende Nationaal Hitteplan en het Hitteprotocol van Rijkswaterstaat. 'Zoveel draaiboeken voor een beetje zomers weer, is dat niet wat overdreven?', horen we u dan denken. Nou NEE, we hebben namelijk vanaf vandaag te maken met een HITTEKOEPEL die over ons land hangt. Zo'n hittekoepel, niet te verwarren met de hittedakkapel en de hitteminaret, is dus een soort atmosferische KOEPEL waar heel veel HITTE onder hangt. Hoe dat allemaal kan gebeuren met die extreme hitte zocht gisteren De Volkskrant al voor u uit en het antwoord zal u: verbazen! Dus kom van die zolderkamer af maar blijf binnen, knuffel een ventilator (geen airco, dat mag ook al niet van de krant), houd uzelf en uw naaste NAT en voer geen verhitte discussies. Hot hot hot!