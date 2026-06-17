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Morgen HEEL HOLLAND HI HA HITTEPLAN

Vertrouw het plan

FOTO (ANP) - Vrouw heeft hitteplan

Het wordt HEET vanaf morgen, niet normaal heet. Nu zijn wij in Nederland normaal niet zo goed in hitte, maar we zijn wel heel goed in plannen! Zo had je een paar jaar terug een wereldwijde pandemie, corona heette die, maar dankzij de geweldige plannen van het RIVM merkten we daar helemaal niks van! En nu heeft het RIVM dus weer een plan, namelijk het hitteplan. Het plan werkt als volgt: "Het doel van deze activering is om een signaal af te geven voor mantelzorgers en (zorg)professionals dat er heet weer op komst is. Dit helpt om hen bewust te maken extra aandacht te hebben voor de mensen waar zij voor zorgen. Zij kunnen daar dan rekening mee houden in de ondersteuning van en omgang met kwetsbare groepen, zoals ouderen en kleine kinderen." Bent u of kent u iemand in deze situatie? Spoed u dan naar de website van het RIVM voor geweldige tips als 'zet een glaasje water klaar' of 'houd het huis koel'. Maar het hoofd koel houden, mensen, dat is het belangrijkste!!!

Tags: hitteplan, heet, hitte
@Ronaldo | 17-06-26 | 13:00 | 167 reacties

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