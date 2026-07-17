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Nederland gestopt met Nationaal Hitteplan

Wat wás het warm he

U kunt weer ademhalen. U kunt de gordijnen weer openen. U kunt de airco weer uitdoen. U kunt weer water besparen. U kunt weer lauw bier drinken. U kunt het zwembadje in de tuin weer laten leeglopen. U kunt de parasol weer inklappen. U kunt weer in de zon zitten zonder te sterven. U kunt het weerbericht toch weer net even met wat minder urgentie bekijken. U kunt code rood vergeten (u kunt de Co de Rood-plaatjes weer opbergen). U kunt code oranje vergeten. U kunt code geel vergeten. U kunt de liveblogs weer rustig nalezen. U kunt weer regen verwachten. U kunt de ventilator naar zolder pleuren. U kunt uit de schaduw treden. U kunt uw zonnebril afzetten. U kunt weer op de wc-bril blijven zitten zonder eraf te glijden. U kunt weer zeggen: "Wat een kudtweer in Nederland." U kunt stoppen het hoofd koel te houden. U kunt weer veilig naar buiten. U kunt de buitenlucht weer opeisen. U kunt weer leven. Want het is voorbij. U heeft het overleefd. U kunt het RIVM en het KNMI weer negeren tot het volgende Nationaal Hitteplan.

De rest van de Hollandse zomer

Tags: hitteplan, hittegolf, gestopt, warmte, koel
@Dorbeck | 17-07-26 | 18:01 | 149 reacties

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