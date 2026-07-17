Vanaf vrijdag 17 juli 2026 is het Nationaal Hitteplan niet meer actief in het hele land. Het KNMI en het RIVM blijven alert op nieuwe periodes van hitte. Het Nationaal Hitteplan was actief sinds zaterdag 11 juli 2026. ➡️ https://t.co/NEcAwEGARU #NationaalHitteplan pic.twitter.com/9EtppzVWLL

U kunt weer ademhalen. U kunt de gordijnen weer openen. U kunt de airco weer uitdoen. U kunt weer water besparen. U kunt weer lauw bier drinken. U kunt het zwembadje in de tuin weer laten leeglopen. U kunt de parasol weer inklappen. U kunt weer in de zon zitten zonder te sterven. U kunt het weerbericht toch weer net even met wat minder urgentie bekijken. U kunt code rood vergeten (u kunt de Co de Rood-plaatjes weer opbergen). U kunt code oranje vergeten. U kunt code geel vergeten. U kunt de liveblogs weer rustig nalezen. U kunt weer regen verwachten. U kunt de ventilator naar zolder pleuren. U kunt uit de schaduw treden. U kunt uw zonnebril afzetten. U kunt weer op de wc-bril blijven zitten zonder eraf te glijden. U kunt weer zeggen: "Wat een kudtweer in Nederland." U kunt stoppen het hoofd koel te houden. U kunt weer veilig naar buiten. U kunt de buitenlucht weer opeisen. U kunt weer leven. Want het is voorbij. U heeft het overleefd. U kunt het RIVM en het KNMI weer negeren tot het volgende Nationaal Hitteplan.