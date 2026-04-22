Toen Theodor Holman na een kotszieke hetze werd verraden door voormalige verzetskrant Het Parool, moest er natuurlijk een vervanger komen die Holman en zijn hart voor Israël de vergetelheid in zou schrijven. Derhalve kreeg talent Dilara Bilgiç die prachtige Parool-plek om vol te kladden over Iran, de Palestijnen maar ook over Iran en de Palestijnen. Dat deed ze met verve...lende en kleinzielige introspectieve stukjes over hoe verschrikkelijk moeilijk ze het vond om columns te schrijven terwijl het wereldleed zo groot is - na een halfjaartje wilde ze het liefst een pauze. Welaan, die introspectie heeft uiteindelijk geleid tot een onophoudelijke pauze van haar column in Het Parool. In haar laatste etaleert ze haar ongeschiktheid nog maar eens ten volle, wat andermaal aangeeft wat voor bizarre beslissing het was om een geweldig schrijver als Theodor Holman eruit te flikkeren en daar werkelijk helemaal niets voor terug te vragen.

Bilgiç schrijft (over zichzelf): "Deze rol is, in ieder geval in de huidige fase van mijn leven, niet aan mij besteed." En: "Ik vind niet elke week iets, of in ieder geval iets wat van toegevoegde waarde is voor het publieke debat." Dus: "Daardoor voelt het zelden passend om de 450 woorden die ik ter beschikking heb aan mijn eigen leventje te wijden." Dit zegt genoeg: "Wat overblijft is een wekelijks balanceren. Was mijn vorige stuk te geopolitiek, hoe maak ik het nu persoonlijker? Was het te beschouwend, hoe schrijf ik dan weer opiniërend? Dat ik me telkens afvraag hoe ik nét binnen de grenzen van mijn rol als columnist kan blijven, zegt eigenlijk al genoeg." En nog even vlug dit: "Ik merk dat dit soort vragen tijd nodig hebben om te rijpen. Die tijd verdraagt zich slecht met een wekelijkse deadline."

Opgeruimd staat netjes hoor, en nog wel netter voor Bilgiç (die in ieder geval aan zelfkennis won) dan voor Het Parool, de Trouw van Amsterdam. De grote vraag: wie volgt haar op? Is er überhaupt iemand te vinden voor zulke kleine schoentjes? Het enige wat daar in lijkt te passen is een Splinter.