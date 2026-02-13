Hier rust de meest afzichtelijke column ooit voortgebracht door de Nederlandse taal
Dit was de kwestie van smaak voorbij
Je hebt esthetisch-retorische overtredingen, vergrijpen, misdrijven en oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid. En Emma Curvers onderstaande Volkskrantcolumn valt ontegenzeggelijk, op elk denkbare tenlastelegging onder de zwaarst mogelijke categorie. Gelukkig zit een tweemanstribunaal van het ICC [Imbeciele Column Catastrofes] er bovenop.
De grootste misdaad tegen het Nederlandse taalgebied sinds 10 mei 1940
art of the deal
trailer
De tegenstander is dom, de tegenstander is stom & wij hebben gelijk: over het failliet van het vermoeide, uitgebluste millennial-toontje van de hedendaagse columnistiek— Michiel Lieuwma (@michiellieuwma) February 13, 2026
Nieuwe Boze Geesten 🔥@ALSpeyerbach pic.twitter.com/uS9IlKnwhd
Reaguursels
