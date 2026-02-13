achtergrond

Hier rust de meest afzichtelijke column ooit voortgebracht door de Nederlandse taal

Dit was de kwestie van smaak voorbij

Je hebt esthetisch-retorische overtredingen, vergrijpen, misdrijven en oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid. En Emma Curvers onderstaande Volkskrantcolumn valt ontegenzeggelijk, op elk denkbare tenlastelegging onder de zwaarst mogelijke categorie. Gelukkig zit een tweemanstribunaal van het ICC [Imbeciele Column Catastrofes] er bovenop.

De grootste misdaad tegen het Nederlandse taalgebied sinds 10 mei 1940

Tags: Emma Curvers, Opperdepop, column
@Spartacus | 13-02-26 | 20:00

Reaguursels

