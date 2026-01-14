DIT IS GEEN TOPIC over Angela de Jong die de anus van Julio Iglesias wil bewerken
Denk niet aan een roze an... eh olifant
Waarom leest u dit. Ga weg. Wij willen geen topic maken over Angela de Jong die de anus van Julio Iglesias wil bewerken, u wilt geen topic lezen over Angela de Jong die de anus van Julio Iglesias wil bewerken, niemand met een gezond stel hersens wil nadenken over Angela de Jong die de anus van Julio Iglesias wil bewerken. Stop met lezen dus. Probeer om te keren. Dat wij nou eenmaal de column van Angela de Jong hebben gelezen waarin staat dat zij de anus van Julio Iglesias wil bewerken en daarom niets anders kunnen doen dan een topic maken over dat Angela de Jong de anus van Julio Iglesias wil bewerken, is tot daar aan toe. Maar stop alstublieft met nadenken hierover. Niemand wil dit weten. Zelfs mensen die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in de anus van Julio Iglesias én bovengemiddeld geïnteresseerd in de fantasieën van Angela de Jong trekken (hopelijk) de grens bij Angela de Jong die de anus van Julio Iglesias wil bewerken. Het idee alleen al. De anus van Julio Iglesias. En dan Angela de Jong, die erover gaat zitten fantaseren wat zij daarmee gaat doen. En we kunnen alvast verklappen: het is niet likken. Klik niet op lees verder. U kunt nog weg. Vlucht. Doe uzelf, en uw beeld van de anus van Julio Iglesias en Angela de Jong, een plezier. Klik. Niet. Op. Lees. Verder.
Reaguursels
