Soms heb je als man wat uit te leggen en Tony Gonzales, Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden namens Texas, is een man die wat uit te leggen heeft. Goed gristelijke Republikeinen wippen al buiten de deur sinds water nat is en eens in de zoveel tijd moet er weer eentje toegeven hoe hij het jammerlijk heeft verloren van de duivelse verlangens en verleidingen. Wat dan weer vrij uniek is in het geval van Gonzales, is dat de minnares, een vrouwelijk staflid, na de romance haar eigen leven nam door zichzelf in brand te steken. Dat is, zoals ze dat zo mooi zeggen, niet fraai. Ter verdediging van Gonzales, die door dit slippertje zijn gooi naar herverkiezing in rook op zag gaan, kwam hij wel met een UITSTEKEND statement. Hij heeft een fout gemaakt, maar hij heeft het even overlegd met de Allerhoogste en die heeft 'm al vergeven. Dus wat doen we nu helemaal moeilijk?