achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Republikeins Congreslid Tony Gonzales zegt sorry voor affaire met staflid (dat daarna zelfmoord pleegde door zich in brand te steken)

Oei

(LIVEBLOG IRAN HIER)

Soms heb je als man wat uit te leggen en Tony Gonzales, Amerikaans lid van het Huis van Afgevaardigden namens Texas, is een man die wat uit te leggen heeft. Goed gristelijke Republikeinen wippen al buiten de deur sinds water nat is en eens in de zoveel tijd moet er weer eentje toegeven hoe hij het jammerlijk heeft verloren van de duivelse verlangens en verleidingen. Wat dan weer vrij uniek is in het geval van Gonzales, is dat de minnares, een vrouwelijk staflid, na de romance haar eigen leven nam door zichzelf in brand te steken. Dat is, zoals ze dat zo mooi zeggen, niet fraai. Ter verdediging van Gonzales, die door dit slippertje zijn gooi naar herverkiezing in rook op zag gaan, kwam hij wel met een UITSTEKEND statement. Hij heeft een fout gemaakt, maar hij heeft het even overlegd met de Allerhoogste en die heeft 'm al vergeven. Dus wat doen we nu helemaal moeilijk?

De GOAT

Tags: amerika, oepsiefloepsie, affaire
@Zorro | 06-03-26 | 10:30 | 80 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

donald tusk voor Oekraïense vlag

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.