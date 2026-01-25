Minnesota. Door ICE doodgeschoten man was 37-jarige verpleegkundige, demonstraties gaan door
Kent u dit liedje nog
Gisteren wederom een goede dag voor mensen die een stijfje krijgen van opgefokte, bewapende kerels in turtlekostuums die over straat marcheren: er marcheerden in Minnesota weer opgefokte, bewapende kerels in turtlekostuums over straat. Ze schoten de 37-jarige verpleegkundige Alex Pretti pretty morsdood. Toegegeven, hij droeg een wapen, al was dat op het moment dat hij vermoord werd al ingenomen door ICE-agenten, en nu ja, mag dat. Om een belangrijk (en helaas eveneens vermoord) wijsgeer te citeren: "The 2nd amendment is not for hunting, it is not for self protection. It is there to ensure that free people can defend themselves if god forbid government became tyrannical and turned against its citizens". Afijn, in Minnesota was men al behoorlijk nukkig over de aanwezigheid en het gedrag van ICE aldaar, en nu zijn ook lokale wapenbezitters over hun theewater (statement hier). In een gezonde samenleving gebruikt een overheid soms haar geweldsmonopolie, en onderzoekt vervolgens rustig of dat eigenlijk wel gepast was. Dat lijkt hier:
niet helemaal helemaal niet te gebeuren.
Ondertussen publiceerde de New York Times een brief van justitieminister Pam Bondi, met een aantal eisen aan gouverneur Tim Walz. Een daarvan: geef ons toegang tot de voter rolls (uitleg). Voer voor complotdenkers, en andere mensen die weleens vragen stellen.
Pam Bondi just sent a letter to Minnesota officials saying ICE will leave if the state turns over its voter database to Trump.— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) January 25, 2026
Guess what? This has never been about safety or immigration. It’s a pretext for Trump to take over elections in swing states. pic.twitter.com/BHrQJUECJY
De beelden
Third angle of today’s shooting of a 37-year-old male by agents with U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Minneapolis, Minnesota, clearly shows one of the agents running away from the scuffle before the shooting carrying the victim's handgun, a Sig P320. pic.twitter.com/97atyCozQP— OSINTdefender (@sentdefender) January 24, 2026
MAGA-meneer Tim Pool: niet enthousiast
Empty hand, then gun in hand.— Tim Pool (@Timcast) January 24, 2026
Appears the man may have been disarmed before being shot.
This is a chain of events in a greater conflict. Neither side cares at this point what justifies it or doesnt
I don't see Trump winning this one https://t.co/zjpdUQg30S
I don't believe this for 2 seconds— Tim Pool (@Timcast) January 24, 2026
Peretti was a radicalized leftist who wanted to "dearrest" and obstruct. He refused to be detained and fought feds.
They saw the gun, yelled GUN Gun and he got shot.
There's no reason to think he was trying to massacre LEOs https://t.co/t7J03p5d6O
Pam Bondi just sent a letter to Minnesota officials saying ICE will leave if the state turns over its voter database to Trump.— Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) January 25, 2026
Guess what? This has never been about safety or immigration. It’s a pretext for Trump to take over elections in swing states. pic.twitter.com/BHrQJUECJY
You don't need to be a liberal to oppose what ICE is doing. You just need to value your own most basic rights. https://t.co/LS4P2Vja4k pic.twitter.com/0rsuYdHOKs— Eric Levitz (@EricLevitz) January 23, 2026
Lokale journalist krijgt de Bender-behandeling
On Instagram, Minneapolis journalist and anchor Jana Shortal of @kare11 - clearly wearing a press credentials - says she was pepper sprayed and punched in the eye by federal agents while trying to capture the aftermath of today’s fatal shooting. pic.twitter.com/0N7d7osgks— Kyle Potter (@kpottermn) January 24, 2026
Naschrift - beeldanalyse
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VS - Massale anti-ICE-protesten houden aan, OPHEF over filmpje van Border Patrol-baas Greg Bovino
Draagt een eeeeh... Nostalgisch outfitje
Tim Walz gestopt met gouverneursverkiezingen Minnesota vanwege Somalisch fraudeschandaal
Ging niet heel erg lekker daar nee