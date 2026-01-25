achtergrond

Minnesota. Door ICE doodgeschoten man was 37-jarige verpleegkundige, demonstraties gaan door

Kent u dit liedje nog

Gisteren wederom een goede dag voor mensen die een stijfje krijgen van opgefokte, bewapende kerels in turtlekostuums die over straat marcheren: er marcheerden in Minnesota weer opgefokte, bewapende kerels in turtlekostuums over straat. Ze schoten de 37-jarige verpleegkundige Alex Pretti pretty morsdood. Toegegeven, hij droeg een wapen, al was dat op het moment dat hij vermoord werd al ingenomen door ICE-agenten, en nu ja, mag dat. Om een belangrijk (en helaas eveneens vermoord) wijsgeer te citeren: "The 2nd amendment is not for hunting, it is not for self protection. It is there to ensure that free people can defend themselves if god forbid government became tyrannical and turned against its citizens". Afijn, in Minnesota was men al behoorlijk nukkig over de aanwezigheid en het gedrag van ICE aldaar, en nu zijn ook lokale wapenbezitters over hun theewater (statement hier). In een gezonde samenleving gebruikt een overheid soms haar geweldsmonopolie, en onderzoekt vervolgens rustig of dat eigenlijk wel gepast was. Dat lijkt hier: niet helemaal helemaal niet te gebeuren.

Ondertussen publiceerde de New York Times een brief van justitieminister Pam Bondi, met een aantal eisen aan gouverneur Tim Walz. Een daarvan: geef ons toegang tot de voter rolls (uitleg). Voer voor complotdenkers, en andere mensen die weleens vragen stellen.

De beelden

MAGA-meneer Tim Pool: niet enthousiast

Lokale journalist krijgt de Bender-behandeling

Naschrift - beeldanalyse

Niet (meer) beschikbaar
@Schots, scheef | 25-01-26 | 09:03 | 903 reacties

