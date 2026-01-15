achtergrond

Linkse journalist solliciteert bij ICE, blowt voor drugstest, liegt, levert gevraagde documenten niet aan, kan meteen beginnen

Uitstekende onboarding

Enerzijds, 75 miljard extra om hordes ongeschikte en ongekwalificeerde ambtenaren aan te stellen en te faciliteren, anderzijds, wie krijgt er nou geen stijfje van opgefokte kerels in turtlekostuums die door de straten marcheren. Enerzijds, een kleinere overheid, anderzijds, een overheid die zo overduidelijk het beste voor heeft met al zijn burgers mag best wat kosten. En hee, je kan er wel kinderachtig over doen, maar het is niet alsof ze zomaar elke gek met gezichtsbedekking en een doorgeladen pistool de straat op sturen. Ho, nee, wacht, zo is het precies. BlueSky-scribent Laura Jedeed (de lieve schat staat zelfs op AntifaWatch) solliciteerde bij ICE en wat er toen gebeurde gelooft u nooit. Ze bluft zich door het eerste gesprek heen, fabuleert wat, negeert het e-mailverzoek om aan te tonen dat ze een rijbewijs heeft en nooit is veroordeeld voor huiselijk geweld, geeft geen akkoord voor een vereiste background check, blowt voor haar drugstest, en krijgt meteen een contract voorgeschoteld. Roept ontegenzeggelijk  vragen op, maar verklaart eerlijk gezegd ook een en ander.

Tags: ice, america fuck yeah, trump
@Schots, scheef | 15-01-26 | 11:01 | 87 reacties

